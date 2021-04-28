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حقائق مذهلة حول "المناطيد".. تعرف عليها

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 07:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يعتبر المنطاد بالون كبير الحجم متصل بأسفله سلة لنقل الناس أو البضائع، وفيما يل نقدم لكم حقائق مذهلة حول "المناطيد".

حقائق مذهلة حول "المناطيد"

تقوم فكرة طيران المنطاد على مبدأ علمي، وهو أن الهواء الساخن أخف من الهواء البارد فيعلو فوقه، وهكذا يتم تسخين الهواء داخل المنطاط، فيصبح الهواء بداخله أخف من الهواء المحيط به من الخارج؛ فيتمكن بذلك من الارتفاع والطيران.

كان الفرنسي جوزيف ميشيل أول من أتته فكرة المنطاد، عندما أوْحَى إليه تصاعد الدخان من النيران بتلك الفكرة، وبعد ذلك قام جاك شارل بتعبئة المنطاد بالهيدروجين والارتفاع به إلى 3000 متر في الهواء، والعودة إلى الأرض بعد طيران استغرق 35 دقيقة.

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