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68,3 % من إجمالي المشتغلين بأجر يعملون بشكل دائم خلال عام 2020

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء اليوم بيانا بمناسبه اليوم العالمي للعمل الذي يحتفل به في 1 مايو من كل عام  ، ويعود عيد العمال في أصله لعام 1869 حيث شكل قطاع الملابس في ولاية فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة "فرسان العمل" كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل .

بلـغت نسبة المشتغلين بشكل دائم  68,3% خلال عــــام 2020 من إجمــالي المشتغلين ( 15 سنة فــأكثر ) مقابل 66,2 % خلال عام 2019 . 
بلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 65,0%  ، بينما بلغت 88,0  % للإناث خلال  عام 2020 .
44,7 % نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية

انخفاض  نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية  44,7 % خلال عــــام 2020 من إجمــالي المشتغلـين     ( 15 سنة فــأكثر ) مقابل45,2 % خلال عام 2019 .  

بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الذكور 40,2%  ، بينما بلغت 71,4  % للإناث خلال  عام 2020 .

بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 97,2% ، بينما بلغت 34,5%  فى القطاع الخاص داخل  المنشآت  خلال عام 2020.

39,1 %  نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمين الصحي

انخفاض نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي  39,1 % خلال عــــام 2020 من إجمــالي المشتغلين               ( 15 سنة فأكثر ) مقابل39,3 % خلال عام 2019 . 

بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي بين الذكور 34,0%  ، بينما بلغت 69,4% للإناث  خلال      عام 2020 .

بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الحكومي 96,9% ، بينما بلغت 26,7%  في القطاع الخاص داخل  المنشآت  خلال عام 2020.

ساعات العمل
بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر(40,1ساعة) .

بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور (40,8  ساعة ) مقارنة بـ  (35,9 ساعة ) للإناث.
بلغ أعلى متوسـط لعـدد ساعـات العمـل الأسبوعية بين العاملين في تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط(46,3ساعة) ، ثم العاملين في الصناعات التحويلية بمتوسط (43,7ساعة ) ويليها أنشطة خدمات الغذاء  والإقامة بمتوسط (43,6ساعة).

بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والاعمال  بمتوسط ( 42,0 ساعة ) ثم العاملين في القطاع الخاص بمتوسط ( 41,1 ساعة ).

تم تدريب عدد (102106) متدرب على مهن مطلوبة فى سوق العمل فى عدد (770) مركز تدريب فى (27) محافظة .

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