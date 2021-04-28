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كريم عفيفي بعد اكتشافه المقلب: "مراتي نفسها تروح الملاهي وانا بترعب"

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
آية عبدالعزيز
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استضاف الفنان رامز جلال ، الفنان كريم عفيفي ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة الخامسة عشر من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر

قال الفنان كريم عفيفي بعد إنفعاله علي رامز جلال بعد إكتشاف حقيقه المقلب :" مراتي نفسها تروح الملاهي بترعب ومش راضي.

يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار" ، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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