Advertisements

عميد آداب الفيوم يشيد بكتاب "‏فرجينيا وولف ومي زيادة"

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
أشاد الدكتور أحمد محمد عبد السلام عميد كلية الآداب بجامعة الفيوم بكتاب الكاتبة الكويتية سعاد العنزي الجديد "نساء في غرفة فرجينيا وولف".

وأكد الدكتور أحمد محمد عبد السلام عميد الكلية وأستاذ الأدب الإنجليزي أن سعاد العنزي رصدت في كتابها عدة نقاط التقاء عديدة بين الكاتبتين في أكثر من جانب، لعل أهمها ما يخص معاناتهما الإنسانية، ورؤاهما النقدية النسوية المبكرة، والتي لم تُجمع في سياق نقدي واحد، ففي الواقع كان ثمة تشابه كبير بين الكاتبتين، لدرجة دفعت المؤلفة للتساؤل عن مدى معرفتهما بعضهما ببعض، فكلتاهما قدمتا فكرًا متقاربًا، وأثرًا مختلفًا في الفضاء الذي تنتمي إليه كل واحدة منهما.

وأشار أن الناقدة الكويتية في كتابها الصادر، أخيرًا، في دمشق عن "دار نينوى" تعود إلى العديد من المراجع والمصادر والدوريات الأدبية والنقدية، المكتوبة منها بالعربية أو المترجمة إليها أو حتى تلك المكتوبة باللغتين الفرنسية والإنجليزية، معتبرة أن التقاء مي زيادة بفرجينيا وولف سابقة فريدة من نوعها، لكون النساء يملكن حكايات مشتركة من قهر وحرمان وعزلة، وصولًا إلى حواف الجنون والموت انتحارًا.

ويوضح عميد كلية الآداب أن الكاتبة سعاد العنزي تقارن في كتابها من ناحية الطبقة الاجتماعية عند كل من الأديبتين، ففرجينيا وولف نشأت في أسرة غنية، من علية الطبقة المتوسطة، والأمر ذاته نجده عند مي زيادة، فهي كذلك من أسرة ميسورة الحال، لأب مثقف وكاتب، أعطاها امتياز إحدى الصحف. وهذا ما تطرق إليه الكتاب مقاطعًا ظروف حياتهما، وصولًا إلى الذروة التراجيدية المؤلمة؛ وذلك في الموت انتحارًا بالنسبة لوولف، وشبه الانتحار بالنسبة لمي زيادة. فإذا أراد قوم فرجينا وولف إنقاذها من الموت والجنون بكل ما أوتوا من قوة، فالظروف الاجتماعية والعزلة والتجاهل الثقافي قادت مي إلى الموت؛ مثلما قادتها مشاعر الخيبة والخذلان والصدمة النفسية القاسية إلى الانهيار، والانعزال عن كثر من المحيطين بها، إلى أن وصلت إلى الموت كمدًا وخيبة من محيطها الثقافي وذويها على حد سواء.

أخبار تهمك

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يجدد اهتمامه بنجم يوفنتوس

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان - مفاجأة لـ "محرز"

منذ أقل من نصف ساعة

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

طارق يحيي يعلق على عقوبة اتحاد الكرة ضد نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يُقرر عودة نجم الفريق المُعار

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

يوفنتوس يستهدف التعاقد مع صفقة برشلونة المُنتظرة

منذ أقل من ساعة

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعة

صراع من نوع خاص - تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

يؤخذ عن طريق الفم.. كل ما تريد معرفته عن دواء فايزر المضاد لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:31 م

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

عاجل - جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان - مفاجأة لـ "محرز"

08:00 م

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

08:01 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

05:31 م

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

01:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى