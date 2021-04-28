الري: تدعيم صرف مجمع بهى الدين واستكمال الصيانة للآبار بسيوة

أعلنت الإدارة العامة للموارد المائية والري بواحة سيوه عن تدعيم وتعلية جسر مصرف مجمع بهى الدين المشترك مع البركة وإنزال مواسير conductor pipe قطر 20 بوصة بعملية حفر بئر انتاجي عميق بمنطقة وفلة بواحة سيوه ضمن خطة الإدارة للعام المالي 2021/2022 مؤكدة استكمال أعمال الصيانة اللازمة للآبار الوزارية ضمن عملية إحلال وتجديد الأجزاء الظاهرة للآبار الوزارية وغلق الآبار العشوائية بواحة سيوه.



وقالت الوزارة في بيان لها إنه جاري متابعة تأهيل ترعة سحيم الصيفي بزمام هندسة ري السنطة بمحافظة الغربية وترعة اليوسفية بهندسة ري ميت سويد زمام الإدارة العامة لرى شرق الدقهلية بمحافظة الدقهلية مؤكدة أنه جاري ايضا أعمال تأهيل ترعة الزرقاني بزمام الإدارة العامة لرى غرب قنا وأعمال تأهيل وصلة أم عبد الله بهندسة رى كفر الزيات بإدارة ري الغربية.

