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شديد الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 29 إبريل 2021، 17 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار على السواحل الغربية.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء.
- طقس معتدل على جنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
شديد الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد
شديد الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

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