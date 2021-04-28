Advertisements

فيتامينات تعيد الحيوية الشعر وتقي من الصلع

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 07:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
يقجن نةقع "لافام" في السطور التالية أهم العناصر الطبيعية والفيتامينات التي تعمل على تقوية الشعر والحفاظ على جماله، وتخلصه من مشكلة الصلع.

فيتامينات تعيد الحيوية الشعر وتقي من الصلع

فيتامين د

ينصح به الأطباء بشدة ويمكن الحصول عليه من خلال التعرض مباشرة لأشعة الشمس خاصة في الصباح الباكر، كما أنه موجود في البيض واللبن والأسماك، فعند احتواء الجسم على الكمية الكافية من فيتامين د، يتخلص الشخص فورا من القلق والتوتر وغيرها من المشاعر التي تعتبر من العوامل الرئيسية لتساقط الشعر.

فيتامين ب

يوجد هذا الفيتامين بكثرة في اللحوم والبقوليات والمكسرات بأنواعها إضافة إلى البيض والشوفان والأفوكادو والقرنبيط، ويعمل على إمداد الجسم بالطاقة الكبيرة ويعالج بشكل كبير مشاكل الشعر كالتقصف وعدم الكثافة والنمو البطيء، لذلك ينصح الأطباء لمن يعانون من مشاكل الشعر تناول المكملات الغذائية الغنية بفيتامين ب أو العناصر الطبيعية.

فيتامين  سي

من أهم الأطعمة التي تعد غنية بفيتامين سي الحمضيات والفراولة والبطيخ والكرنب والبروكلي والفلفل الأخضر والجوافة، يستخدم فيتامين سي في الكثير من منتجات الشعر، لأنه يمتص الحديد الذي يحافظ على قوة الشعر، كما أنه يلعب دورا رئيسيا في بناء الكولاجين، الذي يعد أهم العناصر لتقوية ونمو الشعر.

حمض الفوليك

نجد حمض الفوليك بكثرة في النشويات وحبوب القمح، ويعمل بفعالية على وقف تساقط الشعر ويزيد من كثافته ولمعانه كما يعمل على ترطيبه.

أخبار تهمك

برشلونة يجدد اهتمامه بنجم يوفنتوس

منذ ساعة و 28 دقيقة

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

يوفنتوس يستهدف التعاقد مع صفقة برشلونة المُنتظرة

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يُقرر عودة نجم الفريق المُعار

منذ حوالي 3 ساعات

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 21 ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الإعلان عن تشكيل باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان - مفاجأة لـ "محرز"

منذ نصف ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

صراع من نوع خاص - تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و 27 دقيقة

يؤخذ عن طريق الفم.. كل ما تريد معرفته عن دواء فايزر المضاد لكورونا

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:31 م

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

08:01 م

عاجل - جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان - مفاجأة لـ "محرز"

08:00 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

05:31 م

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

01:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى