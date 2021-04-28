يقجن نةقع "لافام" في السطور التالية أهم العناصر الطبيعية والفيتامينات التي تعمل على تقوية الشعر والحفاظ على جماله، وتخلصه من مشكلة الصلع.





فيتامينات تعيد الحيوية الشعر وتقي من الصلع





فيتامين د





ينصح به الأطباء بشدة ويمكن الحصول عليه من خلال التعرض مباشرة لأشعة الشمس خاصة في الصباح الباكر، كما أنه موجود في البيض واللبن والأسماك، فعند احتواء الجسم على الكمية الكافية من فيتامين د، يتخلص الشخص فورا من القلق والتوتر وغيرها من المشاعر التي تعتبر من العوامل الرئيسية لتساقط الشعر.





فيتامين ب





يوجد هذا الفيتامين بكثرة في اللحوم والبقوليات والمكسرات بأنواعها إضافة إلى البيض والشوفان والأفوكادو والقرنبيط، ويعمل على إمداد الجسم بالطاقة الكبيرة ويعالج بشكل كبير مشاكل الشعر كالتقصف وعدم الكثافة والنمو البطيء، لذلك ينصح الأطباء لمن يعانون من مشاكل الشعر تناول المكملات الغذائية الغنية بفيتامين ب أو العناصر الطبيعية.





فيتامين سي





من أهم الأطعمة التي تعد غنية بفيتامين سي الحمضيات والفراولة والبطيخ والكرنب والبروكلي والفلفل الأخضر والجوافة، يستخدم فيتامين سي في الكثير من منتجات الشعر، لأنه يمتص الحديد الذي يحافظ على قوة الشعر، كما أنه يلعب دورا رئيسيا في بناء الكولاجين، الذي يعد أهم العناصر لتقوية ونمو الشعر.





حمض الفوليك



