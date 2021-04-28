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نجوى فؤاد: "أنا زهقت من الرقص وفيفي عبده راقصة مصر الأولى"

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أكدت الفنانة والراقصة المعتزلة نجوى فؤاد، أنها لم تتحدث عن أن فيفي عبده ليست راقصة، وأنها تعتبر فيفي عبده صديقه لها وأحب الراقصات بالنسبة لها، قائلة: "فيفي عبده راقصة شرقية ومحترمة على المسرح"، كما أنها ناجحة وتعتبر راقصة مصر الأولى.

وأشارت "فؤاد"، خلال حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن نجاح فيفي عبده في الرقص دفعها للنجاح، مشيدة بحضورها على المسرح ووصفته بالجيد، مؤكدًا أنه في زمن رقصها كان هناك راقصات عرب وليسوا من روسيا أو أوكرانيات، معقبة: "الراقصات الروسيات بيرقصوا حلو بس الست المصرية لها طعم تاني.. ومصر قدمت الرقص الفرعوني".

وأضافت الراقصة المعتزلة نجوى فؤاد، أن أفضل راقصة في مصر نعيمة عاكف، موضحة أنها كانت فنانة شاملة وكانت تؤدي وتغني وترقص بشكل جيد، بينما الفنانة سامية جمال كانت استعراضية، مختتمة: "مش بشوف الراقصات الأجنبيات وزهقت من الرقص".

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