نجوى فؤاد: "حملت 3 مرات وأجهضت الأطفال بسبب الرقص"



أكدت الفنانة والراقصة المعتزلة نجوى فؤاد، أنها منذ بداية مسيرتها الفنية جعلت حياتها الشهرة والفن، مقرة بأنه رغم الشهرة والعمل بمجال الفن، إلا أن افتقاد الأمومة كان يمثل لها وجع كبير في حياتها الشخصية، قائلة: "كنت خائفة على جسمي وكنت خائفة أتخن وأنا لسه ببدأ.. ومكنش في عمليات التجميل دي".



وكشفت نجوى فؤاد، خلال حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، عن أنها حملت لـ3 مرات وأجهضت جنينها، مشيرة إلى أنها لم تكن تحافظ على حياة جنينها وبسبب عملها كان يتم إجهاض الطفل طبيعيا بسبب حركات الرقص والمجهود الكبير.



وتابعت: "أحمد فؤاد مطلقنيش بسبب الاجهاض ولكن كان عايز أولاد وأنا أتجوزت قاصرة وكان عايز طفل عشان هو وحيد"، مؤكدة أنه ساعدها في دخول مجال الفن، كما أنه تزوج من بعدها وأنجب أولاد.