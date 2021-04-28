غلق جزئي لشارع البحر الأعظم بالجيزة لمدة 3 أيام

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة لأعمال توصيل خط غاز طبيعى لخدمة محطات الغاز الطبيعى المزمع إنشائها بحي جنوب الجيزة، بإجراء قطع عرضى لشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع شارع كولدير في الإتجاه القادم من نفق عباس إتجاه ميدان المنيب لمدة ثلاثة أيام تبدأ إعتباراً من الخميس الموافق 29/4/2021 وحتى السبت الموافق 1/5/2021 على أن تكون الأعمال في الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الــ 5 صباحاً فقط، دون تعطيل لحركة المرور.



يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توصيل خدمات الغاز الطبيعي لإستخدامه كوقود للسيارات والمركبات مما يتطلب تدعيم وزيادة عدد محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعى.



وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة المرور لضمان أمن وسلامة المواطنين.



وتهيب المحافظة بالسادة المواطنين الإلتزام بتعليمات الخدمات المرورية واللوحات الإرشادية لتفادى التكدسات بمحيط الأعمال.