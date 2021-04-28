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موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري والقناة الناقلة

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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يستعد النادي الأهلي لاستقبال نادي الجونة في تمام التاسعة والنصف مساء الجمعة الموافق الثلاثين من أبريل على ملعب الأهلي وي السلام ضمن مؤجلات الإسبوع ال16 من الدوري.

ويدخل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بهدف واحد فقط وهو العلامة الكاملة في اللقاء لانتزاع الصدارة من الفارس الأبيض الذي يسبق النادي الأهلي بمباراة أو أكثر.

في حين يسعى لاعبو الجونة للظهور بشكل يليق بالفريق وتعويض خسارة الجولة السابقة أمام اسوان بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي يحتل وصافة الترتيب خلف نادي الزمالك برصيد 36 نقطة من 15لقاء فاز خلالها 11 وتعادل في 3 وتلقى الهزيمة في مباراة وحيده أمام سموحة.

على الجانب الآخر يتواجد نادي الجونة في المركز التاسع برصيد 24نقطة من 18 لقاء حقق الإنتصار في 6 مواجهات وتعادل في 6 أخرى وتلقى الهزيمة في 6 مثلها.

ومن المقرر أن تنقل القناة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس. في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

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