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هاني خليفة: تامر محسن يغير شكل صناعة المسلسلات العربية

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، أشاد المخرج هاني خليفة بمسلسل "لعبة نيوتن" ومخرجه ومؤلفه "تامر محسن"، مشيرًا إلى دور الـ Showrunner الذي يلعبه تامر، وهو دور جديد على صناعة المسلسلات التلفزيونية بالعالم العربي.

وعن تامر محسن ودوره في المسلسل كتب هاني خليفة "تامر محسن في لعبة نيوتن مش بس بيحافظ علي نجاح بقي مرتبط باسمه في كل عمل، لا هو بيعمل شكل تاني للشغلانة غير السائد في المسلسلات عندنا.. يمكن اقرب لنموذج صانع المشروع المتعارف عليه خارج الوطن العربي".

المخرج هاني خليفة كان قد حقق نجاحًا كبيرًا بفيلمه الأول "سهر الليالي" (2003) بطولة عدد من الوجوه الشابة الذي تصدروا نجومية السنوات التالية، وقدم مسلسلات ناجحة مثل "فوق مستوى الشبهات" (2016) و"الحساب يجمع" (2017) مع الفنانة يسرا، كما قدم المسلسل التاريخي "ليال أوجيني" (2018) وإحدى قصص "نمرة اتنين" (2020) لمنصة شاهد. وقد مثل هاني في مسلسل "تحت السيطرة" (2015) لتامر محسن، ويشتركان في اهتمامها بنفس المدرسة في توجيه الممثل.

واستمر هاني مضيفًا "تامر هنا مخرج مؤلف له أسلوب ووجهة نظر فيما يحكيه، والجميل إنك ماتبقاش عارف ولا متوقع هايعمل إيه، بس الأكيد إنه هناك وعد متحقق دائمًا بمغامرة انسانية وفنية ما، وهاتتورط فيها كمشاهد يعني هاتتورط، هاتلاقي المشهد اللي يجيبك".

وأشار هاني لمشهد النجمة مني زكي أثناء في جلسة التقييم النفسي "وهي بتقول إحنا غير، إحنا لما بنحب حد بنقوله بموت فيك، مش بس مشهد مكتوب حلو ومتمثل حلو وكل حاجة، لا ده بيخليني افكر... اه صح ده احنا فعلا غير (...) منتهي الطموح في دور الفن انه يخليك تفكر".

وعن تلقيه للمسلسل كمشاهد وصانع دراما قال هاني "ممكن يكون المسلسل بيوترني كمشاهد، أو بيستفزني احيانا طريقة السرد او اتخاذ الشخصيات لمسارات درامية معينة كواحد من اللي إيديهم في الشغلانة، ولكن يتلاعب بنا تامر محسن كمشاهدين وكمان باللي إيديهم في الشغلانة.. ويفاجئنا بإيقاع حكي.. لا تستطيع معه إلا أن تسلم له نفسك".

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