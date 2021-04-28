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ملتقى الهناجر الثقافى يؤكد على أهمية الفن والثقافة في بناء المجتمع

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أقام قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، اللقاء الشهرى لملتقى الهناجر الثقاقى بعنوان "انتصارات رمضان.. ومحبة الأوطان"، أدارته الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد، مدير ومؤسس الملتقى، أمس الثلاثاء، بمركز الهناجر للفنون تحت إشراف الفنان شادى سرور مدير عام المركز.

تحدث فى الملتقى، الشيخ الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب دار الإفتاء المصرية، والداعية الإسلامي الشيخ الدكتور مظهر شاهين، والأب أرميا مكرم نائبا عن نيافة الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي، واللواء الدكتور هشام الهناوى الخبير الاستراتيجى، والفنان القدير طارق الدسوقى، والدكتور مصطفى زمزم، رئيس مؤسسة صناع الخير للتنمية، والناقد الفنى الدكتور أشرف عبد الرحمن، الأستاذ بأكاديمية الفنون.

فى البداية رحبت الدكتورة ناهد عبد الحميد، بضيوف الملتقى والسادة الحضور، وقالت إن شهر رمضان شهر الخير والتواصل والسلام، ونشر التراحم والمحبة تسوده أوقات الذكر والإبتهالات والصلاة على رسول الله (ﷺ)، واستطاع المصريين فيه بفضل الله ثم بقوة إرادتهم ووطنيتهم وروح رمضان، تحقيق النصر والعبور العظيم، وأضافت عبد الحميد أن هناك شراكة قوية فى المناسبات والاحتفالات بين نسيج الشعب المصرى، تنطلق من هوية وطن، وتجد الأماكن والمواقع التاريخية ليست فقط لحفظ تراثنا بل لكونها هوية وطن، وسيناء الأرض المقدسة المباركة التى أرتوت بدماء أبناء الوطن من شهداء مصر الأبرار، نرسل من هنا تحية واجبة لأبطال قواتنا المسلحة.

دار حديث ضيوف الملتقى حول حب الأوطان وأن الأديان السماوية دعت إلى محبة الوطن والدفاع عنه بكل غال ونفيس، مؤكدين أن مصر قوية بشعبها وحبه لأرضها، وأن الكنيسة والمسجد لهما دور بارز ومتحد فى جميع المواقف الصعبة، كما تحدث الضيوف حول شهر رمضان ونفحاته، وكونه شهر الانتصارات، وأن رمضان يعشق الانتصارات وليس هناك انتصار الا مع الإبداع والإبتكار، وضربوا مثلا بحرب أكتوبر وماتضمنته من إبداع وابتكار ومازالت خططها تدرس على مستوى العالم.

وكان لدور الدراما وأثرها فى بناء المجتمع وتوعيته، مساحة كبيرة فى النقاش بالملتقى، وأن رفع الوعى لا يتأتى إلا من خلال الإعلام والفن والثقافة معا، للتأكيد والحفاظ على هوية الوطن وإرثه وحضارته، كما أكد الملتقى على أهمية الأغانى الوطنية والدراما فى رفع روح الوطنية والانتماء لدى الشعب المصرى، وأن السلاح العسكرى يقضى على الإرهابيين أما القضاء على الإرهاب فلا يأتى إلا من خلال الفكر والثقافة والإعلام.

واستعرض الملتقى عدد من العمليات التى تمت فى حرب الإستنزاف، وكيف استطاع الجيش المصرى عبور خط برليف وتحقيق نصر أكتوبر، إلى جانب الحديث عن خطة الخداع الاستراتيجى، وكشف الملتقى عما يعبر عنه العلم الاسرائيلى من معتقداته واستراتيجيته وخططه الاستعمارية.

وقدم الفنان طارق الدسوقى فقرة من الشعر الدينى بعنوان " مولاى" بمشاركة الدكتور عامر التونى، كما تخلل الملتقى مجموعة من الفقرات الفنية، لفرقة المولوية بقيادة الفنان الدكتور عامر التونى، مع الالتزام بنسبة حضور 50% من القوة الاستيعابية للجمهور وفقا للإجراءات الاحترازية وإتباع كافة التعليمات الإرشادية التى أقرتها وزارة الصحة والسكان، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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