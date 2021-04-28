عاجل - جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان - مفاجأة لـ "محرز"





وجاء تشكيل مان سيتي على النحو التالي :-





في حراسة المرمي: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونر - روبين دياز - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودري - إلكاي جندوجان - كيفن دي بروين

خط الهجوم: رياض محرز - برناندو سيلفا - فيل فودين





أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد قليل، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.