محمد بن سلمان: لن نقبل بأي تدخل في شأننا الداخلي (فيديو)

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية لن تقبل بأي تدخل في شؤنها لافتا إلى أن إيران "دولة جارة" وأن السعودية تريد علاقة ‏طيبة معها موضحا أن للسعودية مصالح في إيران كما أن لإيران مصالح في المملكة لكنه أكد أن إشكالية السعودية في التصرفات السلبية التي تقوم بها إيران سواء برنامجها النووي أو صواريخها الباليستية أو دعمها لميليشيات ‏خارجة عن القانون في بعض الدول

تحدث ولي العهد السعودي عن الأزمة في اليمن مؤكدا أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي غير قانوني وشدد على أنه لا يوجد أي دولة في العالم تقبل أن ‏تكون هناك ميليشيا على حدودها متمنيا أن يجلس الحوثيون على طاولة ‏المفاوضات مع جميع الأقطاب اليمنية للوصول إلى حلول تكفل حقوق الجميع في اليمن وتضمن مصالح دول ‏المنطقة‎، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

أوضح ولي العهد أن المواطن أعظم شيء تملكه المملكة للنجاح مؤكدا أن رؤية "المملكة 2030" ستحقق العديد من أهدافها قبل حلول العام 2030 وكشف عن التوجه للإعداد لرؤية 2040 التي ستنافس على مستوى عالمي