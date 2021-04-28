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رئيس مدينة إسنا يتابع أعمال المشروع القومي لتطوير 1500 قرية

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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تواصل سلطات محافظة الأقصر، متابعة الأعمال الجارية بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتطوير 1500  قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة" وتذليل اي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وتفقد ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا، اليوم الأربعاء، برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز وصالح غانم رئيس قرية النجوع عدد من المشروعات الجاري العمل بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وبدأت الجولة بتفقد اعمال انشاء سور مدرسة اسنا الثانوية الزراعية بالنواصر والجاري العمل، وصيانة مدرسة السلام الابتدائية بالنجوع والتي تضمنت صيانة الكهرباء والدهانات والصرف الصحي والاثاثات ورفع كفاءة المدرسة بالكامل بإشراف من الهيئة العامة للابنية التعليمية.

كما تم تفقد اعمال احلال وتجديد خطوط مياه الشرب والجاري العمل بها باقطار مختلفة ٤،  ٦، ٨ بوصة بقرى النجوع بحري والنجوع قبلي كل ذلك ضمن أعمال المبادرة الرئسية حياة كريمة.
رئيس مدينة إسنا يتابع أعمال المشروع القومي لتطوير 1500 قرية
رئيس مدينة إسنا يتابع أعمال المشروع القومي لتطوير 1500 قرية
رئيس مدينة إسنا يتابع أعمال المشروع القومي لتطوير 1500 قرية
رئيس مدينة إسنا يتابع أعمال المشروع القومي لتطوير 1500 قرية
رئيس مدينة إسنا يتابع أعمال المشروع القومي لتطوير 1500 قرية
رئيس مدينة إسنا يتابع أعمال المشروع القومي لتطوير 1500 قرية
رئيس مدينة إسنا يتابع أعمال المشروع القومي لتطوير 1500 قرية
رئيس مدينة إسنا يتابع أعمال المشروع القومي لتطوير 1500 قرية

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