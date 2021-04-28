بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل





كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، عن موعد عودة التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من الإصابة.





وكان معلول قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية أثناء مشاركته في مونديال الأندية بقطر أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي البطولة.





وقال عبدالحفيظ في تصريحات إذاعية، أن معلول لن يعود للمشاركة في المباريات قبل الأسبوع الثاني من مايو القادم، مؤكدا أن لن يلحق بمباراة القمة المقرر لها 10 من الشهر نفسه.





وحقق الأهلي فوزا صعبا على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.







