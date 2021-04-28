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عاجل - الإعلان عن تشكيل باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل فريقه الأساسي الذي سيواجه مانشستر سيتي الإنجليزي بعد قليل، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

 وجاء تشكيل الفريق الباريسي على النحو التالي :-
 كيلور نافاس - أليساندرو فلورينزي - ماركينيوس - بريسينيل كيمبمبي - ميتشيل باكير - ليوناردو بارديس - إدريسا جايا - ماركو فيراتي - أنخيل دي ماريا- نيمار دا سيلفا - كيليان مبابي.

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
 إديرسون مواريش - كايل والكر - جون ستونر - روبين دياز - جواو كانسيلو - رودري - إلكاي جندوجان - كيفن دي بروين - رياض محرز - برناندو سيلفا - فيل فودين.

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مانشستر سيتي باريس سان جيرمان

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