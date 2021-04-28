لماذا قال رشدي أباظة عن نجوى فؤاد "انتي مش ست"!؟ تعرف على التفاصيل

كشفت الفنانة نجوى فؤاد، تفاصيل مثيرة في علاقتها بالفنان الراحل رشدي أباظة وكيف ينظر إليها كامرأة.



وقالت "نجوى" في حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: "رشدي أباظة كان دائمًا يقول لها إنتي مش ست، لأنه كان أيامها بيحب تحية أوي وكان مطلقها وعلشان عايز يغيظها كان هيتجوز سامية جمال".



وأضافت "كانت دائما بيقولي إنتي أسلك بيكي سناني، لأن رشدي كان بيحب الأنثى الكاملة، وكنت أيامها عيلة وتافهة مش عارفة الألف من الياء، وأنا كنت بحبه كأخ ومثلت معاه أفلام كثيرة".



واستضافت المخرجة إيناس الدغيدي الليلة في برنامجها "شيخ الحارة والجريئة" الفنانة نجوى فؤاد، والذي يُذاع في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً عبر شاشة "القاهرة والناس".



ومن المقرر أن تتحدث نجوى فؤاد خلال الحلقة عن بعض الأسرار فى حياتها الشخصية، كما ستتحدث عن مشوارها الفني الطويل مع الرقص والتمثيل، وتكشف أسرار عن حياتها الشخصية والفنية وعدد زيجاتها وأسباب طلاقها وأسباب اجهاضها ورفضها للأمومة وترد على اتهام رقصها بإثارة الغرائز وتعلن لأول مرة سبب اعتزالها وغيرها من الأمور.



جدير بالذكر أن فقرات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية "مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة".