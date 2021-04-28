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انتبي من هذه العبارات.. تثير غضب زوجك

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 08:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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هناك عدة كلمات وعبارات لا يحبها الزوج وتثير غضبه عندما يسمعها من زوجته أو المرأة التي يحبها، لذا يجب عليكِ أن تنتبهيلكي لا تثيري غضبه طوال الوقت، حتي لا تنهار علاقتك به.

"هذا الرجل وسيم جدًا"

هذه الجملة تثير غيرة الرجل والغيرة لدى الرجال لا تجعله حزيناً كالمرأة بل تحوله إلى رجل عدواني، والرجل بطبيعته يسعى جاهداً لإعجاب المرأة، ولا يقبل بالمقارنة حتى ولو كانت مع فنانين أو مشاهير.

"هزمتك مجددًا"

الرجل بفطرته محب للسيطرة، فهذه الكلمة من امرأة تشعره بالأقلية، سواء كانت الهزيمة صغيرة أو حتى كبيرة.

"أخبرت صديقتي بكل شيء"

هذه العبارة يكرهها الرجل وتجعله يتساءل، ما الأشياء التي أخبرت بها صديقتها، وما أدق التفاصيل التي أخبرت بها عنه.

"أنت الفتى المدلل لوالدتك"

عبارة مستفزة للرجل، لأنها تحسسه أنه شخص لا يتحمل المسؤولية ولا زال طفلاً صغيراً.

"أنا أقوم بفعل كل شيء بمفردي"

تعتبر هذه الجملة قاسية وتوبيخاً بسيطاً، وتحبط الزوج وتجرحه جداً.

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