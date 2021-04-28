خبيرة إتيكيت تحذر من ترك الأكل مبكرًا في العزومة: "كأنك بتقول بطلوا أكل"

قالت إيمان عفيفي، خبيرة الإتيكيت، إن القيام من على السفرة أو الخروج من العزومة في وقت مبكر يحرج المعزومين، معقبة: "لما نقوم من على الأكل، فكأننا بنقول للمعزومين بطلوا أكل".



ولفتت خبيرة الإتيكيت، خلال حوارها مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إلى أن قواعد الإتيكيت تتضمن تناول الطعام بالشوكة وليس بالمعلقة، لأن المعلقة تردي إلى تناول كميات كبيرة من الطعام، معقبة: "مينفعش نعمل كورة وإحنا بناكل، والشوكة بتؤدي إلى تناول كميات قليلة".



وأضافت أن هناك ضرورة لوجود الود والتقدير بين الزوج والزوجة، وفي حال قيام الزوج بإخبار زوجته بإعداد عزومة في وقت متأخر، فعليه أن يساعد زوجته في إعداد الطعام.

