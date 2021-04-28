Advertisements

خبيرة إتيكيت تحذر من ترك الأكل مبكرًا في العزومة: "كأنك بتقول بطلوا أكل"

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قالت إيمان عفيفي، خبيرة الإتيكيت، إن القيام من على السفرة أو الخروج من العزومة في وقت مبكر يحرج المعزومين، معقبة: "لما نقوم من على الأكل، فكأننا بنقول للمعزومين بطلوا أكل".

ولفتت خبيرة الإتيكيت، خلال حوارها مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إلى أن قواعد الإتيكيت تتضمن تناول الطعام بالشوكة وليس بالمعلقة، لأن المعلقة تردي إلى تناول كميات كبيرة من الطعام، معقبة: "مينفعش نعمل كورة وإحنا بناكل، والشوكة بتؤدي إلى تناول كميات قليلة".

وأضافت أن هناك ضرورة لوجود الود والتقدير بين الزوج والزوجة، وفي حال قيام الزوج بإخبار زوجته بإعداد عزومة في وقت متأخر، فعليه أن يساعد زوجته في إعداد الطعام.

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ نصف ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

يؤخذ عن طريق الفم.. كل ما تريد معرفته عن دواء فايزر المضاد لكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و نصف

برشلونة يجدد اهتمامه بنجم يوفنتوس

منذ ساعتين

عاجل.. نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن موقعة تشيلسي المقبلة

منذ 37 دقيقة

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 22 ساعة

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة

ريال مدريد يُقرر عودة نجم الفريق المُعار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان - مفاجأة لـ "محرز"

منذ ساعة

الزمالك مهدد بفقدان نجم الفريق أمام المقاولون العرب في الدوري

منذ 35 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:31 م

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

08:35 م

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

08:01 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

05:31 م

عاجل - جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان - مفاجأة لـ "محرز"

08:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى