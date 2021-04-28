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استشاري تغذية يكشف كيفية المحافظة على الوزن في رمضان

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إنه يجب التقليل من تناول الوجبات السريعة التي تحتوي على السعرات الحرارية، والدهون المهدرجة، مشيرًا إلى أن تناول المياه الغازية بدلًا من العصائر الفريش من السلوكيات الخاطئة التي تزيد من الوزن بصورة كبيرة، خاصة في رمضان بعد وجبة الإفطار.

وشدد "غزالي"، خلال حواره ببرنامج "أوفر ويت"، الذي يقدمه الإعلاميين مدحت إسماعيل وحمدي عباس، المذاع على قناة "دريم"، على ضرورة الإكثار من تناول الخضراوات، لأنها تزيد من قوة الجهاز المناعي في الجسم، إلى جانب تناول كل أنواع الطعام ولكن بنسبة قليلة معتدلة، حتى لا يحدث زيادة في الوزن.

وتابع: "ضرورة وجود البروتين في وجبة السحور، لأنه يستمر في المعدة مدة أطول مدة ممكنة، رافضًا عدم تناول وجبة السحور؛ قائلا: "السحور في بركة"، مشيرًا إلى ضرورة تناول معلقتين فول بزيت زيتون في السحور، وتناول ربع رغيف أسمر مع كوب زيادة، مع تناول ألياف البيسليوم في السحور، لأن المعدة تحتفظ بها ما يقرب من 14 ساعة.

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