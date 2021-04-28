Advertisements

تعيين الشحات غتوري رئيسا لمصلحة الجمارك خلفًا لـ "نجم"

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا بندب الشحات غتوري رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، لشغل وظيفة رئيس مصلحة الجمارك، اعتبارا من أول مايو المقبل ولمدة عام، وذلك خلفا لـ السيد كمال نجم الذي يبلغ السن القانونية للمعاش بنهاية الشهر الحالي.

وذكر بيان لوزارة المالية اليوم، أن الشحات غتوري، يعد إحدى الكفاءات الذين يتمتعون بخبرات تخصصية واسعة ويمتلكون مقومات الإدارة الواعية والرشيدة، بسجل وظيفي يؤهله لقيادة مصلحة الجمارك، على نحو يسهم في استكمال مسيرة التطوير بالمنظومة الجمركية، بوتيرة متسارعة تتسق مع ما يتم إنجازه من مشروعات تاريخية في زمن قياسي.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك الجديد أن الأولوية للانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يرتكز على ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة  بالجمارك; بما يسهم في تبسيط الإجراءات، تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، ما يساعد في تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: .التنافسية العالمية، ممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي.

وأضاف أن هناك توجيهات واضحة من الدكتور محمد معيط، بتيسير الإجراءات، ما يضمن إحداث نقلة نوعية في منظومة الإدارة الجمركية تنعكس في تقليص زمن الإفراج الجمركي، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط; بما يتسق مع جهود تحفيز مناخ الاستثمار، تعظيم القدرات الإنتاجية، توسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.

وأشار إلى انطلاق التنفيذ التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة بالموانئ البحرية اعتبارا من أول أبريل الحالي، على أن يكون التطبيق الإلزامي أول يوليو القادم.

وأوضح أنه بالتطبيق المتكامل لهذا النظام الجديد سوف تودع المنافذ الجمركية ما يعرف إعلاميا ب .الكاحول/، ذلك الشخص مجهول الهوية الذي يكون الجاني في قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضا من البضائع المهملة والراكدة.

ولفت إلى التزام المستوردين والمستخلصين الجمركيين، وفقا للمنظومة الجديدة، بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، مع قيام النظام بمنح الموافقة خلال 48 ساعة من وقت تقديم الطلب، بحيث تتم حماية الحدود المصرية من أي مواد خطرة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصلحة الجمارك رئيس مصلحة الجمارك البيان المالى

أخبار تهمك

ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان - مفاجأة لـ "محرز"

منذ أقل من نصف ساعة

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يجدد اهتمامه بنجم يوفنتوس

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

يؤخذ عن طريق الفم.. كل ما تريد معرفته عن دواء فايزر المضاد لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 21 ساعة

ريال مدريد يُقرر عودة نجم الفريق المُعار

منذ حوالي 3 ساعات

يوفنتوس يستهدف التعاقد مع صفقة برشلونة المُنتظرة

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

صراع من نوع خاص - تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و 26 دقيقة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الجمارك: استمرار سريان التفويضات المعتمدة من البنوك للمستخلصين ومندوبى الشركات لمدة شهر

عاجل.. "الجمارك" تبدء تطبيق نظام الإفراج المسبق للشحنات أبريل القادم

عاجل .. المالية تعلن التشغيل التجريبي لنظام الأفراج الجمركي الجديد أبريل القادم

وزير المالية يكشف الآثار الايجابية لمشروع ميكنة الجمارك

"نجم": مشروع نافذة نقلة نوعية في تعامل وكلاء الشحن المصريين والأجانب مع المنافذ الجمركية

الجمارك: إلزام الأنضمام لنظام الجمركي المسبق للشحن بداية من يوليو القادم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:31 م

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

08:01 م

عاجل - جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان - مفاجأة لـ "محرز"

08:00 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

05:31 م

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

01:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى