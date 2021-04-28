خبيرة علاقات أسرية تكشف عن الأسباب المؤدية للوحدة

قالت الدكتورة أميرة ألبير، خبيرة العلاقات الأسرية، إن الوحدة لها أسباب ودوافع عديدة منها قد تكون نفسية ومنها جسدية، مشيرة إلى أن هناك بعض الأسباب التي تدفع الشخص للشعور بالوحدة؛ منها أولا الاكتئاب والذي يعد واحدا من أهم الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى الشعور باليأس والوحدة والابتعاد عن الناس.



وأضافت "ألبير"، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السبب الثاني الاضطراب النفسي، حيث أن الشعور ببعض الاضطرابات النفسية التي تدفع الفرد للخجل والخوف من رد فعل الشخص المُقابل؛ مما يمنعه من تكوين علاقات جديدة وممارسة علاقات طبيعية مع البيئة المحيطة.



وتابعت: "تأتي آخر الأسباب وأهمها القلق"، مشيرة إلى أن المُعاناة مما يسمى بالقلق الاجتماعي أو الرُهاب الاجتماعي، حيث يُعاني الأشخاص المصابون بهذه الأزمة من الخوف الشديد من المحيط الذي يعيش فيه وعدم القدرة على البدء في الحديث مع أي شخص غريب.



وأشارت خبيرة العلاقات الأسرية، إلى أنه يختلف القلق الاجتماعي عن الخجل؛ فالخجل شعور مؤقت؛ أما القلق الاجتماعي يؤثر على حياة الفرد على المدى البعيد ويُسبب العديد من المشاكل الصحية والنفسية ومنها الشعور بالوحدة.

