نجوى فؤاد تكشف حقيقة هجومها على فيفي عبده ووصفها بأنها ليست راقص (فيديو)

نفت الفنانة نجوى فؤاد، حقيقة تصريحاتها عن الفنانة فيفي عبده، وما تردد عن رفضها تصنيفها كراقصة مصر الأولى.



وقالت "نجوى" في حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: "أنا عمري ما قولت كده وفيفي من أحب الراقصات اللي بتفرج عليهم وعندها حضور وراقصة شرقية ومحترمة على المسرح".



وأضافت "كنا حصانين رابحين وطبيعي كان يبقى فيه منافسة بشرط ألا يكون ينتج عنها أضرار ويسعدني أنها راقصة مصر الأولى، ومكنتش هضايق من حاجة ناجحة دي بالعكس هي كانت هتدفعني إني انجح زيادة، وهي مازالت حضورها كبير وأنا بحبها".



واستضافت المخرجة إيناس الدغيدي الليلة في برنامجها "شيخ الحارة والجريئة" الفنانة نجوى فؤاد، والذي يُذاع في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً عبر شاشة "القاهرة والناس".



ومن المقرر أن تتحدث نجوى فؤاد خلال الحلقة عن بعض الأسرار فى حياتها الشخصية، كما ستتحدث عن مشوارها الفني الطويل مع الرقص والتمثيل، وتكشف أسرار عن حياتها الشخصية والفنية وعدد زيجاتها وأسباب طلاقها وأسباب اجهاضها ورفضها للأمومة وترد على اتهام رقصها بإثارة الغرائز وتعلن لأول مرة سبب اعتزالها وغيرها من الأمور.



جدير بالذكر أن فقرات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية "مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة".