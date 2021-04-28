اسعار كحك العيد 2021 | ننشر اسعار الكحك والبسكويت والبيتي فور والغريبة في اشهر محلات الحلويات (لابوار - ايتوال - العبد - تسيباس - مونجيني)

اسعار كحك العيد 2021 | ننشر اسعار الكحك والبسكويت والبيتي فور والغريبة في اشهر محلات الحلويات (لابوار - ايتوال - الهبد - تسيباس - مونجيني)





أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان المعظم وحلول عيد الفطر المبارك 2021 أعاده الله علينا الخير واليمن والبركات، تبدأ خلالها المخابز ومحال الحلويات بتقديم الكحك بأنواعه المتعددة، والذي يعد من أبرز طقوس الاحتفال بالعيد.





ونرصد لكم متابعينا الكرام جميع أسعار الكحك والبسكويت والبيتي فور والغريبة بعدد من متاجر الحلويات في مناطق مختلفة.





اسعار كحك العيد في ايتوال





- كحك سادة 24 قطعة: 60 جنيهًا.





- كحك سادة 48 قطعة: 120 جنيهًا.





- كحك ملبن 24 قطعة: 60 جنيهًا.





- كحك ملبن 48 قطعة: 120 جنيهًا.





- كحك عجوة 24 قطعة: 60 جنيهًا.





- كحك عجوة 48 قطعة: 120 جنيهًا.





- كحك عين جمل 24 قطعة: 80 جنيهًا.





- كحك عين جمل 48 قطعة: 160 جنيهًا.





- كحك عجمية 24 قطعة: 60 جنيهًا.





- كحك عجمية 48 قطعة: 120 جنيهًا.





- كحك رش مكسرات 24 قطعة: 80 جنيهًا.





- كحك رش مكسرات 48 قطعة: 160 جنيهًا.





- بسكويت نشادر 32 قطعة: 55 جنيهًا.





- بسكويت نشادر 64 قطعة: 105 جنيهات.





- بسكويت برتقال 32 قطعة: 55 جنيهًا.





- بسكويت برتقال64 قطعة: 110 جنيهات.





- بسكويت شوكولاتة 32 قطعة: 55 جنيهًا.





- بسكويت شوكولاتة/ جوز هند 64 قطعة: 110 جنيهات.





- بسكويت جوز هند 32 قطعة: 55 جنيهًا.





- بسكويت اجلاسية 16 قطعة: 70 جنيهًا.





- بسكويت اجلاسية 32 قطعة: 140 جنيهًا.





- غريبة سادة 36 قطعة: 60 جنيهًا.





- غريبة سادة 72 قطعة: 120 جنيهًا.





- غريبة مكسرات 36 قطعة: 75 جنيهًا.





- غريبة مكسرات 72 قطعة: 150 جنيهًا.





- بيتى فور مشكل 32 قطعة: 65 جنيهًا.





- بيتى فور مشكل 64 قطعة: 130 جنيهًا.





- كوكيز شوكولاتة 36 قطعة: 60 جنيهًا.





- كوكيز شوكولاتة 72 قطعة: 120 جنيهًا.





- تارت وسابليه مشكل 20 قطعة: 80 جنيهًا.





- تارت وسابليه مشكل 40 قطعة: 160 جنيهًا.





- منين سادة 40 قطعة: 50 جنيهًا.





- منين سادة 80 قطعة: 100 جنيه.





- منين عجوة 40 قطعة: 65 جنيهًا.





- قرص عجوة: 40 جنيهًا.





- قرص سادة: 40 جنيهًا.





- علبة ميكس 59 قطعة (كيلو): 125 جنيهًا.





- علبة ميكس 90 قطعة (كيلو ونصف): 190 جنيهًا.





- علبة ميكس 121 قطعة (2 كيلو): 250 جنيهًا.





- علبة ميكس 180 قطعة (3 كيلو): 390 جنيهًا.





- علبة ميكس 242 قطعة (4 كيلو): 520 جنيهًا.





- علبة صاج إيتوال 151 قطعة: 550 جنيهًا.





- علبة خشب 250 قطعة: 850 جنيهًا.





اسعار كحك العيد في العبد





- كيلو كحك سادة: 120 جنيهًا.





- كيلو كحك ملبن/ عجمية: 120 جنيهًا.





- كيلو كحك مِشَكلَت: 130 جنيهًا.





- كيلو كحك عين جمل: 160 جنيهًا.





- كيلو كحك فسدق: 180 جنيهًا.





- كيلو كوكيز شوكولاتة: 110 جنيهات.





- كيلو بسكويت سادة/ برتقال/ جوز هند/ شوكولاتة: 105 جنيهات.





- كيلو بسكويت مِشَكلَت: 115 جنيهًا.





- كيلو بيتي فور ممتاز: 130 جنيهًا.





- كيلو بيتي فور بالمكسرات: 170 جنيهًا.





- كيلو غريبة باللوز: 160 جنيهًا.





- كيلو منين سادة/عجوة: 110 جنيهات.





- نصف كيلو شكلمة: 60 جنيهات





- نصف كيلو شكلمة مشكلتة: 65 جنيهًا.





- علبة بسكويت مشكل كيلو: 110 جنيهات.





- علبة مشكل كيلو: 125 جنيهًا.





- علبة مشكل كيلو ونصف: 190 جنيهًا.





- علبة مشكل 2 كيلو: 250 جنيهًا.





- علبة مشكل 3 كيلو: 400 جنيه.





- علبة مشكل 4 كيلو: 550 جنيهًا.





- علبة مشكل 2.25 كيلو: 750 جنيهًا.





- علبة مشكل 6 كيلو: 980 جنيهًا.





- علبة مشكل صفيح: 625 جنيهًا.





اسعار كحك العيد في تسيباس





- كحك سادة: 140 جنيهًا.





- كحك ملبن: 145 جنيهًا.





- كحك عجوة: 145 جنيهًا.





- كحك عجمية: 155 جنيهًا.





- كحك فستق: 265 جنيهًا.





- كحك جوز: 210 جنيهات.





- كحك بندق: 245 جنيهًا.





- غريبة سادة: 140 جنيهًا.





- غريبة بندق: 245 جنيهًا.





- غريبة فستق: 265 جنيهًا.





- معمول عجوة فستق: 210 جنيهات.





- منين سادة: 105 جنيهات.





- منين عجوة: 105 جنيهات.





- بسكويت نشادر: 120 جنيهًا.





- بسكويت جوز هند/ كوكتيل/ برتقال / شوكولاتة: 130 جنيهًا.





- بسكويت فستق مغطس شوكولاتة: 230 جنيهًا.





- بسكويت كوكتيل حشو شوكولاتة: 150 جنيهًا.





- بسكويت زبدة: 135 جنيهًا.





- بيتي فور أبيض/ شوكولاتة/ كوكتيل: 159 جنيهًا.





- بيتي فور لوكس: 210 جنيهات.





- كانيلا شوكولاتة: 210 جنيهات.





- علبة ميكس 4 باكيت: 165 جنيهًا.





- علبة ميكس 6 باكيت: 260 جنيهًا.





- علبة ميكس 8 باكيت: 350 جنيهًا.





- علبة ميكس 10 باكيت: 420 جنيهًا.





- علبة ميكس 12 باكيت: 520 جنيهًا.





- علبة فاخر صغير: 640 جنيهًا.





- علبة فاخر وسط: 900 جنيه.





- علبة فاخر كبير: 1150 جنيهًا.





اسعار كحك العيد في قويدر





- علبة كحك مشكل كيلو: 130 جنيهًا.





- علبة كحك مشكل كيلو ونصف: 215 جنيهًا.





- علبة كحك مشكل 2 كيلو: 285 جنيهًا.





- علبة كحك شوكولاتة: 120 جنيهًا.





- علبة كحك ملبن: 130 جنيهًا.





- علبة كحك عجوة: 130 جنيهًا.





- علبة لوكس كحك مشكل: 385 جنيهًا.





- علبة سوبر لوكس كحك مشكل: 585 جنيهًا.





- علبة رويال كوين كحك: 785 جنيهًا.





- علبة بسكويت نشادر 1000 جرام: 115 جنيهًا.





- علبة بيتي فور لوكس: 210 جنيهات.





- علبة معمول تمر بالفستق: 85 جنيهًا.





- علبة غريبة: 150 جنيهًا.





- علبة بيتي فور مشكل: 130 جنيهًا.





اسعار كحك العيد في مونجيني





- كيلو كحك سادة/ عجوة: 125 جنيهًا.





- كيلو كحك عجمية: 135 جنيهًا.





- كيلو كحك فستق: 155 جنيهًا.





- كيلو كحك ملبن: 120 جنيهًا.





- كيلو كحك بندق/ عين جمل: 160 جنيهًا.





- كيلو بسكويت نشادر: 120 جنيهًا.





- كيلو بسكويت برتقال: 135 جنيهًا.





- كيلو بسكويت شوكولاتة: 140 جنيهات.





- كيلو كوكيز مشكل: 135 جنيهًا.





- كيلو بيتي فور سناكس: 135 جنيهًا.





- كيلو غريبة سادة: 120 جنيهًا.





- كيلو غريبة مكسرات: 140 جنيهًا.





- كيلو بيتي فور شرقي أبيض/ شوكولاتة: 145 جنيهًا.





- علبة كحك مشكل مدور كيلو: 150 جنيهًا.





- علبة كحك 2 دور: 600 جنيه.





اسعار كحك العيد في لابوار





- كيلو كحك سادة: 160 جنيهًا.





- كيلو كحك عجوة: 150 جنيهًا.





- كيلو كحك عجمية: 180 جنيهًا.





- كيلو كحك جوز مطحون وملبن: 190 جنيهًا.





- كيلو كحك جوز / عين جمل: 250 جنيهًا.





- كيلو كحك فستق: 300 جنيه.





- كيلو بيتي فور أبيض/ شوكولاتة: 210 جنيهات.





- كيلو غريبة: 210 جنيهات.





- علبة متوسطة بسكويت شاي فانيليا/ شوكولاتة: 74 جنيهًا.





- علبة كبيرة بسكويت شاي شوكولاتة/ فانيليا/ قرفة: 143 جنيهًا.





- علبة كحك سادة: 185 جنيهًا.





- علبة كحك ميني بعين الجمل والقرفة: 250 جنيهًا.





اسعار كحك العيد في ساليه سكريه





- كيلو كحك سادة/ ملبن/ عجوة: 120 جنيهًا.





- كيلو كحك عجمية: 130 جنيهًا.





- كيلو كحك عجمية جوز: 150 جنيهًا.





- كيلو كحك جوز سادة: 170 جنيهًا.





- علبة غريبة: 150 جنيهًا.





- كيلو بسكويت نشادر: 130 جنيهًا.





- كيلو بيتي فور لوكس: 170 جنيهًا.





- كيلو بيتي فور عادي: 150 جنيهًا.





- كيلو بيتي فور مكسرات: 180 جنيهًا.





- علبة 2 كيلو: 280 جنيهًا.





- علبة 4 كيلو: 580 جنيها.





- علبة 6 كيلو: 900 جنيه.





اسعار كحك العيد في نولا





- علبة ميكس كيلو: 170 جنيهًا.





- علبة ميكس 2 كيلو: 320 جنيهًا.





- علبة ميكس 3 كيلو: 485 جنيهًا.





- علبة ميكس 4 كيلو: 880 جنيهًا.





- علبة ميكس 4 كيلو VIP: بـ1050 جنيهًا.





اسعار كحك العيد في لوكسير





- كيلو كحك سادة/ ملبن/ عجوة: 90 جنيهًا.





- كيلو كحك بندق / عين جميل: 125 جنيهًا.





- كيلو كحك فستق: 130 جنيهًا.





- كيلو بسكويت نشادر/ أطعمة: 85 جنيهًا.





- بيتي فور سابليه: 150 جنيهًا.





- كيلو بيتي فور شرقي: 130 جنيهًا.





- كيلو غريبة: 120 جنيهًا.





- كيلو كوكيز: 110 جنيهات.





اسعار كحك العيد في سيموندس





- كيلو كحك سادة/ عجوة/ ملبن: 140 جنيهًا.





- كيلو كحك عجمية: 160 جنيهًا.





- كيلو كحك مكسرات وعين جمل: 195 جنيهًا.





- كيلو اكحك فستق: 245 جنيهًا.





- كيلو بسكويت: 155 جنيهًا.





- كيلو بيتي فور: 185 جنيهًا.





- كيلو غريبة سادة: 165 جنيهًا.





- كيلو غريبة لوز: 215 جنيهًا.





- كيلو غريبة فستق: 245 جنيهًا.





- علبة بسكويت نصف كيلو: 80 جنيهًا.





- علبة غريبة سادة نصف كيلو: 85 جنيهًا.





- علبة بيتى فور نصف كيلو: 95 جنيهًا.





- علبة كحك نصف كيلو: 85 جنيهًا.





- علبة كحك عين جمل نصف كيلو: 105 جنيهات.





- علبة كحك فياجرا/ فستق نصف كيلو: 135 جنيهًا.





- علبة كحك سواريه كيلو: 250 جنيهًا.





- علبة كحك 2 كيلو: 280 جنيهًا.





- علبة 2 كيلو كحك مخصوص: 350 جنيهًا.





- علبة كحك 3 كيلو: 425 جنيهًا.





- علبة 3 كيلو كحك مخصوص: 550 جنيهًا.





- علبة فواخر: 675 جنيهًا.





- علبة صاج مخصوص: 750 جنيهًا.





- علبة أرابيسك مخصوص: 1000 جنيه.





اسعار كحك العيد في سرايا





- كيلو كحك سادة/ ملبن: 165 جنيهًا.





- كيلو كحك بندق: 195 جنيهًا.





- كيلو كحك جوز: 220 جنيهًا.





- كيلو كحك بدون سكر: 175 جنيهًا.





- كيلو بسكويت فانيليا/ جوز هند/ شوكولاتة: 155 جنيهًا.





- كيلو بسكويت نشادر: 135 جنيهًا.





- كيلو غريبة: 175 جنيهًا.





- كيلو بيتي فور: 175 جنيهًا.





- كيلو منين سادة/ عجوة: 135 جنيهًا.





- كيلو كوكيز: 220 جنيهًا.





- علبة كحك سادة صغير: 135 جنيهًا.





- علبة كحك سادة كبير: 195 جنيهًا.





- علبة كحك ملبن صغير: 145 جنيهًا.





- علبة كحك فاميلي صغير: 800 جنيه.





- علبة كحك فاميلي وسط: 1200 جنيه.





- علبة كحك فاميلي كبير: 1700 جنيه.





- علبة بيتي فور مشكل صغير: 135 جنيهًا.





- علبة بيتي فور مشكل كبير: 195 جنيهًا.





- علبة بسكويت مشكل صغير: 120 جنيهًا.





- علبة بسكويت مشكل كبير: 150 جنيهًا.





- علبة منين سادة/ عجوة صغير: 125 جنيهًا.





- علبة نواعم 1: 130 جنيهًا.





- علبة نواعم 2: 195 جنيهًا.





- علبة نواعم 3: 415 جنيهًا.





اسعار كحك العيد في ديوكس





- علبة كحك سادة/ ملبن: 150 جنيهًا.





- علبة كحك عجمية: 170 جنيهًا.





- علبة كحك عين جمل عجمية: 195 جنيهًا.





- علبة كحك عين جمل: 225 جنيهًا.





- علبة بيتي فور: 160 جنيهًا.





- علبة بسكويت: 110 جنيهات.





- علبة غريبة: 150 جنيهًا.





- علبة كحك مشكل كيلو: 190 جنيهًا.





- علبة كحك مشكل 2 كيلو: 350 جنيهًا.





- علبة كحك مشكل 3 كيلو: 500 جنيه.





- علبة كحك مشكل 4 كيلو: 750 جنيهًا.





- علبة كحك VIP وسط مشكل: 950 جنيهًا.





- علبة كحك VIP كبيرة مشكل: 1300 جنيه.





اسعار كحك العيد في توينكي





- كيلو كحك سادة: 120 جنيهًا.





- كيلو كحك ملبن: 110 جنيهات.





- كيلو كحك عجمية لوز: 140 جنيهًا.





- كيلو كحك عين جمل: 180 جنيهًا.





- كيلو كحك فستق: 200 جنيه.





- كيلو بسكويت نشادر/ مشكل: 100 جنيه.





- كيلو بيتي فور عادي: 120 جنيهًا.





- كيلو بيتي فور هاي: 180 جنيهًا.





- كيلو غريبة سادة: 120 جنيهًا.





- كيلو غريبة فستق: 180 جنيهًا.





- علبة كحك كيلو: 145 جنيه.





- علبة كحك 2 كيلو: 275 جنيهًا.





- علبة كحك 4 كيلو: 550 جنيهًا.





- علبة كحك 5 كيلو: 650 جنيهًا.





- علبة كحك 7 كيلو: 750 جنيهًا.





- عبلة مشكل كيلو: 145 جنيهًا.





- علبة مشكل كيلو: 112.5 جنيه.





- عبلة مشكل كيلو ونصف: 170 جنيهًا.





- علبة مشكل 2 كيلو: 225 جنيهًا.





- علبة مشكل 3 كيلو: 387.5 جنيهًا.





- علبة مشكل 4 كيلو: 485 جنيهًا.





اسعار كحك العيد في لارين دوريه





- كيلو كحك سادة/ عجمية/ عجوة/ ملبن: 120 جنيهًا.





- كيلو كحك بندق: 165 جنيهًا.





- كيلو كحك عين جمل: 185 جنيهًا.





- كيلو كحك فستق: 200 جنيه.





- كيلو بيتي فور لوكس: 130 جنيهًا.





- كيلو بيتي فور سوبر: 170 جنيهًا.





- كيلو منين سادة/ عجوة: 100 جنيه.





- كيلو بسكويت نشادر/ برتقال: 120 جنيهًا.





- كيلو غريبة سادة: 120 جنيهًا.





- كيلو غريبة لوز: 140 جنيهًا.





- علبة كحك مشكل كيلو ونصف: 170 جنيهًا.





- علبة كحك مشكل 3 كيلو: 350 جنيهًا.



