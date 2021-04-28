مصرع 3 أشخاص إثر تحطم طائرة فى غابات ولاية فلوريدا





أفادت وسائل إعلام أمريكية بسقوط عدد من القتلى بتحطم طائرة صباح اليوم الأربعاء في منطقة غابات جاكسونفيل في ولاية فلوريدا، وأوضحت شرطة الولاية بحسب " روسيا اليوم" أن "الطائرة ذات محرك واحد تحطمت بعد وقت قصير من مغادرتها في منطقة الغابات بالقرب من مطار سبنسر للطيران في ميدلبورج فلوريدا، حوالي الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان على متنها ثلاثة أشخاص"، دون أن تكشف عن هويتهم.





وقالت إنه تم أيضا احتواء حريق صغير اندلع في موقع تحطم الطائرة.



