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مصرع 3 أشخاص إثر تحطم طائرة فى غابات ولاية فلوريدا

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بسقوط عدد من القتلى بتحطم طائرة صباح اليوم الأربعاء في منطقة غابات جاكسونفيل في ولاية فلوريدا، وأوضحت شرطة الولاية بحسب " روسيا اليوم" أن "الطائرة ذات محرك واحد تحطمت بعد وقت قصير من مغادرتها في منطقة الغابات بالقرب من مطار سبنسر للطيران في ميدلبورج فلوريدا، حوالي الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان على متنها ثلاثة أشخاص"، دون أن تكشف عن هويتهم.

وقالت إنه تم أيضا احتواء حريق صغير اندلع في موقع تحطم الطائرة.

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