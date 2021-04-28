اسم الشهرة 15.. حكاية لقب «الليوي» الذي اشتهر به أسطورة المصري البورسعيدي

اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال بـ"أسماء شهرة" بعيدة تمامًا عن أسمائهم الحقيقية ولا صلة لها بهم من قريب أو بعيد، منهم بعض اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء نجوم الكرة العالمية، وآخرين كان هناك حكايات مثيرة وراء أسمائهم الغريبة الذي ارتبطت بهم وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة بملاعب الساحرة المستديرة.

ويقدم "الفجر الرياضي" خلال شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات يومية بعنوان "اسم الشهرة" يستعرض خلالها حكايات أبرز أسماء الشهرة لنجوم الكرة المصرية عبر التاريخ:-

بطل الحلقة الخامسة عشر من سلسلة "اسم الشهرة" واحد من أبرز المدافعين في تاريخ الكرة المصرية، وهو منير جرجس مدافع وقائد فريق المصري البورسعيدي في فترة الخمسينيات والستينيات، والذي اشتهر في ملاعب كرة القدم وبين الجماهير البورسعيدية بلقب "الليوي" و هو أول لاعب قبطي يحمل شارة قيادة فريقه، وكذلك كان من أوائل اللاعبين المسيحيين الذين انضموا لمنتخب مصر عبر التاريخ، وكانت تلقبه الجماهير بـ"صخرة الدفاع" وذلك بسبب تألقه مع الفريق البورسعيدي والمنتخب الوطني خلال مشواره الكروي وحتى اعتزال كرة القدم





ولُد نجم المصري السابق منير جرجس في عام 1938 بمدينة بورسعيد الباسلة، بدأ ممارسة كرة القدم في شوارع بورسعيد وأثبت موهبة رائعة مما دفع مسئولي النادي المصري لضمه لصفوف الفريق مطلع الخمسينيات ولعب ضمن صفوف فريق الناشئين وتألق بشكل لافت للأنظار، ليتم تصعيده للفريق الأول بالنادي ليبدأ معه مسيرة حافلة بالنجاحات والانجازات الرائعة التي لا تزال خالدة في أذهان جماهير بورسعيد.





أما بخصوص سر تسميته بلقب "الليوي"، يرجع ذلك إلى اسم شهرته بين أسرته وأصدقائه الذين كانوا ينادونه بإسم "لويس" ثم تحور الاسم إلى "لوي"، إلى أن استقرت التسمية عند "الليوي" ووصل الاسم لزملائه بالفريق وعرفته الجماهير البورسعيدية أيضًا وظل هذا الاسم مقترنًا به طوال مسيرته، وكان يمتاز نجم المصري السابق بالقوة الجسمانية والتسديدات القوية بعيدة المدى، بالإضافة إلى إجادته التامة لألعاب الهواء مما جعله واحد من أبرز نجوم الدفاع في الكرة المصرية خلال تلك الفترة.





ساهم منير جرجس رفقة زملائه بفريق المصري في الصعود للدوري المصري الممتاز موسم 1960 / 1961، وذلك بعد موسمين قضاها الفريق في الدرجة الثانية بعد هبوطه موسم 1957/1958 بسبب العدوان الثلاثي، وشهدت فترة الستينيات تألق كبير لـ"الليوي" حتى أنه انضم عدة مرات للمنتخب المصري العسكري لا سيما وأنه كان ضابط بالقوات المسلحة، كما شارك مع المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 1964) والتي حصل فيها منتخبنا على المركز الرابع في أفضل انجازاته الكروية بالبطولة.





اعتزل "الليوي" عقب حرب 1967 والتي تسببت في توقف النشاط الكروي وقتها، حيث اضطر نجم المصري للابتعاد عن كرة القدم والتفرغ لعمله كضابط بالقوات المسلحة، وعقب تركه الخدمة في الجيش عمل في مجال التدريب وتولي تدريب أندية طنطا، والوحدة البحريني والروضة السعودي، ثم عاد لمصر 1994 / 1995 وعمل مشرفا على الكرة في النادي المصري ثم شغل منصب مدير الكرة بالنادي.





توفي منير جرجس "الليوي" في 30 مارس لعام 2014 عن عمر ناهز الـ74 عامًا.



