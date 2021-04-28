"صحة الدقهلية" ترفع درجة الاستعداد بمنافذ تقديم الخدمات الطبية (صور)

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية رفع درجة الإستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية بالدقهلية، ومنع جميع الأجازات للاطباء وذلك إستعدادا للإحتفال بأعياد تحرير سيناء وعيد العمال وعيد القيامه واعياد شم النسيم وذلك من يوم الخميس الموافق29 ابريل وحتي يوم الإثنين الموافق 3 مايو



وأوضح مكي رفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات واكد سيادته على توافر جميع أدوية الطوارئ بها وتوافر كافة المستلزمات واجهزة الاكسجين والتنفس الصناعي وجاهزية الرعايات المركزة وتوافر مخزون الاكسجين،وكذلك توافر جميع فصائل الدم ومشتقاتة بجميع بنوك الدم بالمستشفيات وأكد سيادته على جاهزية فرق الإنتشار السريع لمواجهة أي إصابات قد تحدث.



وأشار الي قيام فرق مراقبة الأغذية بحملات مكثفة بجميع المدن والمراكز، وذلك للمرور على محلات بيع الأغذية والنوادي والمطاعم، والتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة في جميع المنافذ والتاكد من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازيه والوقائية ضد فيروس كورونا والتنبيه على التباعد بين الطاولات واستخدام الكمامة والمطهرات في جميع المنشآت.



ونوه وكيل وزارة الصحة الى ان جميع مراكز تلقي اللقاح تعمل يوميا حتى خلال العطلات الرسمية.



وناشد مكي المواطنين على تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة ومنع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والنوادي وغيرها من الأماكن المغلقه

