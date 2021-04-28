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الزمالك مهدد بفقدان نجم الفريق أمام المقاولون العرب في الدوري

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يترقب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، موقف محمود حمدي الونش مدافع الأبيض من مواجهة المقاولون العرب المقبلة بالدوري المصري بعد تعرضه للإصابة.

موقف الونش من مواجهة المقاولون العرب بالدوري 

وأوضح الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأبيض سيقوم بإجراء مجموعة من الفحوص على هامش مران اليوم الأربعاء لتحديد مدى جاهزيته لمواجهة المقاولون العرب.

وأكمل أسامة في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، تعرض لكدمة قوية في الركبة خلال مواجهة البنك الأهلي الأخيرة بالدوري المصري.

وتابع طبيب الزمالك: "محمود حمدي الونش سيخضع لبرنامج علاجي وطبي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، موضحا أن الإصابة بسيطة، ولن نحتاج لفحص بالآشعة".

الجدير بالذكر أن محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد خرج مصابا من مواجهة البنك الأهلي مساء الاثنين الماضي، والتى حسمها الفارس الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

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الونش المقاولون الزمالك

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