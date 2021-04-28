عاجل.. نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن موقعة تشيلسي المقبلة

يمكن أن يغيب لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، مارسيلو، عن فريقه أمام تشيلسي في إياب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المقرر إقامتها الأسبوع المقبل، وذلك بعدما تم استدعاؤه لمراقبة انتخابات محلية في مدريد.

وذكرت صحيفتا ألموندو وماركا اليوم الأربعاء، أن مارسيلو تم اختياره ليكون ضمن المراقبين بمركز اقتراع للانتخابات، التي ستقام يوم 4 مايو (أيار)، قبل يوم واحد من المباراة وعندما يسافر الريال إلى لندن وفقاً لقواعد البطولة.

ووفقاً لصحية ألموندو، فإن القسم القانوني بالنادي والطاقم الخاص باللاعب يعملان على إعفاء مارسيلو من مهامه، ولكن الاستئناف قوبل بالرفض حتى الآن.

من الممكن لمارسيلو أن يسافر في نفس يوم المباراة، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيسمح له بفعل هذا أم لا، وتعنى المشاركة ضمن هيئة العاملين بمركز اقتراع ترك فقاعة الفريق ضد جائحة فيروس كورونا.

وتعادل الريال مع ضيفه تشيلسي 1-1 الثلاثاء الماضي، في ذهاب الدور قبل النهائي، وتقام مباراة الإياب في 5 مايو (أيار) المقبل بملعب ستامفورد بريدج.