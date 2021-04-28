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وفاة تميم عبده في الحلقة السادسة عشر من "نجيب زاهي زركش"

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهت قناة "ON"منذ قليل من عرض الحلقة السادسة عشر من مسلسل "نجيب زاهي زركش" للفنان يحيى الفخراني، والتي دارت أحداثها حول معاتبة"مسعد" رامز أمير لـ"سحر" هالة مرزوق على ذهابها لقصر "نجيب" يحيى الفخراني دون اخباره، وتنشب مشاداة كلامية بينهم، فتطلب منه أن يغادر القصر لكنه يرفض ويصر على عدم الخروج بدونها، فيتدخل "نجيب" لكنه يتشاجر معه، وينتهي النقاش بينهم بصفعه بالقلم على وجهه.

شك "شيرين"في تصرفات ابنتها" نانسي" رنا رئيس حيث أنها ترى أن تصرفاتها قد تغييرت خلال الفترة الأخيرة، لذا تخرج ورائها لمعرفة الأشخاص التي تجلس معهم، حيث تصل للمقهى الذي يجلسون فيه، وبعدها تدخل لتتعرف على أصدقائها فتلتقي لـ"مسعد"، وتطلب منه أن يلقي لها شعرًا، فيستجيب لها ويلقي لها شعرًا عن الغرور، فتقوم بتوبيخه، وتأخذ ابنتها ويقومون بمغادرة المكان بعد ذلك.

يقوم "سعد" إسلام إبراهيم بالبحث عن بعض أوراقه الشخصي لكي يُقْدم على السفر خارج مصر فيجد جواب مكتوب من "شفيقة" هالة فاخر، فيعرف أن الحج "فكري" لم يكن والده، فيذهب لـ "حليمو" جاره صاحب والده، ويخبره أنه وجد ورقة من سيدة تُدعى "شفيقة" تخبر فيها والدته أنها ستزود لهم مصاريف مراعتهم له لكي لا يطلقها والده، ويطلب منه أن يقول له الحقيقة، فيخبره أن "فكري" كان لديه مشكلة في الإنجاب، وأن هناك سيدة أرسلته إليهم لكي يعتنون به، فيذهب لمنزله، وينهار من البكاء، وبعدها يتصل بـ"سعد" كريم عفيفي يطلب منه أن يذهب لمقابلته.

انفعال والد "سعد" عليه بسبب طريقة حديثه مع عائلة العريس التي جاءت للتقدم لشقيقته ، وبعدها يغادر منزله، ويذهب لمقابلة "سعيد"، فيخبره أنه يريد السفر، لكنه يحاول إقناعه بالابتعاد عن تلك الفكرة.

ذهاب للجامعة لزيارة صديقه "متولي" فيجده قد توفى، فيذهب لتقديم العزاء لزوجته، وبعدها يشعر بحزن شديد بسبب وفاة صديق عمره.

مسلسل "نجيب زاهي زركش"، بطولة يحيى الفخراني، أنوشكا، شيرين، رنا رئيس، نهى عابدين، كريم عفيفى، إسلام إبراهيم، محمد محمود، محمد يسري، تميم عبده، محمد الصاوي، فتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

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