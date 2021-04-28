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صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن حسم نادي برشلونة الإسباني، لثاني صفقاته الصيفية، والتي ستنضم إلى صفوف الفريق الكتالوني بداية من الموسم المقبل.

وقال موقع "دون بالون" أن مسؤولي برشلونة حصلو على توقيع الهولندي ممفيس ديباي نجم نادي ليون الفرنسي لمدة 3 مواسم، حيث سينضم لصفوف البلوجرانا في صفقة مجانية بداية من الموسم المقبل وذلك بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي.

وكان برشلونة قد حصل على توقيع إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل مجاني، حيث سينتهي تعاقده مع السيتي بنهاية الموسم الجاري.

وأشار الموقع الإسباني، بأن ديباي فضل الانتقال إلى صفوف الفريق الكتالوني بدلًا من يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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يوفنتوس ليون لابورتا ديباي برشلونة

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