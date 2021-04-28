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نجل فؤاد المهندس: "اغنية الراجل دا هيجنني.. تجسد حياة والدي في رمضان"

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الكبير فؤاد المهندس، إن والده قدم فوازير شهر رمضان 18 عامًا، ولم يكن يعمل أثناء الصيام، وبعد الفطار كان يعمل حتى الساعة الـ11 مساءً، معقبًا: "كان بيحب يتسحر بدري، ويصحى يصلي الفجر وينام".

وتابع "المهندس"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن والده كان يستيقظ لصلاة الظهر، وبعد ذلك يقوم بمشاهدة فوازير عمو فؤاد، وبعد ذلك يقوم بالجلوس مع عائلته، معقبة:" كنت بنقعد نهرج ونقول أي حاجة، ونعيش جو البهجة والفرح"

ولفت إلى ان والده كان من الضروري أن يتواجد مساءً في الساعة 11.30 مساءً، حتى يقوم بالسحور مبكرًا، مشيرًا إلى ان أغنية "الراجل دا هيجنني" للفنانة شويكار ووالده الفنان فؤاد المهندس تجسده شخصيته، معقبًا: "عايز سفرة مليانة وما يكلش".

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