رئيس "سياحة النواب" تشيد بالنجاح الكبير للبعثة الأثرية بالدقهلية

أشادت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بجهود البعثة الأثرية بمنطقة آثار الدقهلية برئاسة الدكتور سيد الطلحاوي ونجاحها المبهر في الكشف عن 110 مقابر يرجع تاريخها إلى ثلاثة مراحل حضارية مختلفة (حضارة مصر السفلى والمعروفة بإسم بوتو 1 و2، وحضارة نقادة، وعصر الانتقال الثاني المعروف بفترة الهكسوس) وذلك أثناء أعمال الحفر الأثري بمنطقة كوم الخلجان بمحافظة الدقهلية.



وأكدت رئيس سياحة النواب، أن ما تم اكتشافه بالدقهلية يعد إنجازًا كبيرًا وإضافة تاريخية وأثرية هامة لأنه يلقي الضوء على موقع مهم في عصر ما قبل الأسرات وسوف يكون لها مردود إيجابى قوى في الترويج للسياحة الثقافية والمعالم الأثرية، موضحة أن من بين المقابر التي تم العثور عليها 68 مقبرة ترجع لمرحلة حضارة مصر السفلى وخمسة مقابر من عصر نقادة III و37 مقبرة من عصر الهكسوس، وعثر على تابوت من الفخار بداخله دفنة لطفل، ومقبرتين لطفلين من الطوب اللبن على شكل بناء مستطيل موضوع بداخله دفنات الطفلين وبعض الأثاث الجنائزي.



وأضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب، أن ما تم اكتشافه بمنطقة كوم الخلجان الأثرية ليس الأول من نوعه، حيث تم اكتشاف مجموعة من المقابر في يناير 2020 ترجع إلى عصر الانتقال الثاني أو فترة الهكسوس و20 دفنة ترجع إلى فترة نقادة الثالثة، وفي فبراير من نفس العام تم العثور على 83 مقبرة ترجع إلى حضارة بوتو أو ما يعرف بمصر السفلى.

