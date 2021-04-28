Advertisements

رئيس "سياحة النواب" تشيد بالنجاح الكبير للبعثة الأثرية بالدقهلية

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
Advertisements
أشادت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بجهود البعثة الأثرية بمنطقة آثار الدقهلية برئاسة الدكتور سيد الطلحاوي ونجاحها المبهر في الكشف عن 110 مقابر يرجع تاريخها إلى ثلاثة مراحل حضارية مختلفة (حضارة مصر السفلى والمعروفة بإسم بوتو 1 و2، وحضارة نقادة، وعصر الانتقال الثاني المعروف بفترة الهكسوس) وذلك أثناء أعمال الحفر الأثري بمنطقة كوم الخلجان بمحافظة الدقهلية.

وأكدت رئيس سياحة النواب، أن ما تم اكتشافه بالدقهلية يعد إنجازًا كبيرًا وإضافة تاريخية وأثرية هامة لأنه يلقي الضوء على موقع مهم في عصر ما قبل الأسرات وسوف يكون لها مردود إيجابى قوى في الترويج للسياحة الثقافية والمعالم الأثرية، موضحة أن من بين المقابر التي تم العثور عليها 68 مقبرة ترجع لمرحلة حضارة مصر السفلى وخمسة مقابر من عصر نقادة III و37 مقبرة من عصر الهكسوس، وعثر على تابوت من الفخار بداخله دفنة لطفل، ومقبرتين لطفلين من الطوب اللبن على شكل بناء مستطيل موضوع بداخله دفنات الطفلين وبعض الأثاث الجنائزي.

وأضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب، أن ما تم اكتشافه بمنطقة كوم الخلجان الأثرية ليس الأول من نوعه، حيث تم اكتشاف مجموعة من المقابر في يناير 2020 ترجع إلى عصر الانتقال الثاني أو فترة الهكسوس و20 دفنة ترجع إلى فترة نقادة الثالثة، وفي فبراير من نفس العام تم العثور على 83 مقبرة ترجع إلى حضارة بوتو أو ما يعرف بمصر السفلى.

أخبار تهمك

ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و نصف

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 22 ساعة

برشلونة يجدد اهتمامه بنجم يوفنتوس

منذ ساعتين

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن موقعة تشيلسي المقبلة

منذ 34 دقيقة

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك مهدد بفقدان نجم الفريق أمام المقاولون العرب في الدوري

منذ نصف ساعة

ريال مدريد يُقرر عودة نجم الفريق المُعار

منذ حوالي 4 ساعات

يؤخذ عن طريق الفم.. كل ما تريد معرفته عن دواء فايزر المضاد لكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان - مفاجأة لـ "محرز"

منذ ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ أقل من نصف ساعة

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:31 م

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

08:35 م

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

08:01 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

05:31 م

عاجل - جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان - مفاجأة لـ "محرز"

08:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى