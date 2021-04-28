البابا تواضروس يتقدم بالتعازي فى رحيل كاهن بمنيا القمح

رقد في الرب مساء اليوم الأب المبارك القمص مرقس جرجس كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمنيا القمح، التابعة لإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، عن عمر تجاوز ٧٣ عامًا، وبعد خدمة كهنوتية دامت لما يزيد عن ٤١ عامًا.



ولد الأب المتنيح يوم ٧ مارس ١٩٤٨، وسيم كاهنًا في ٢٣ ديسمبر ١٩٧٩، ونال رتبة القمصية في ٢٨ نوفمبر ٢٠١١.



وتقدم البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب الفاضل القمص مرقس جرجس، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.