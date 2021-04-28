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موجودات المركزي ترتفع 1.63% في مارس على أساس سنوي

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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ارتفعت موجودات البنك المركزي السعودي "ساما"، بنسبة 1.63%، خلال شهر مارس 2021، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.

 

وكشف التقرير الشهري للمركزي السعودي، اليوم الأربعاء ارتفاع إجمالي الموجودات إلى 1.853 تريليون ريال (494.2 مليارات دولار)، في مارس الماضي، مقابل 1.824 تريليون ريال (486.3 مليارات دولار) خلال نفس الشهر من العام السابق.

 

وعلى أساس شهري، صعدت موجودات البنك المركزي السعودي، بنسبة 1.05%، وذلك مقارنة بمستويات شهر فبراير 2021، والتي بلغت 1.834 تريليون ريال (489.1 مليار دولار).

 

وارتفع بند "استثمارات في أوراق مالية في الخارج"، الذي يمثل نحو 61.45% من إجمالي موجودات المركز السعودي، بنسبة 0.64%، إلى 1.139 تريليون ريال، في مارس 2021، مقابل 1.132 تريليون ريال للشهر نفسه من عام 2020.

 

وقفز بند "موجودات متنوعة أخرى"، نحو 664% بالشهر الماضي إلى 156.44 مليار ريال مقارنة بـ20.47 مليار ريال خلال مارس من العام السابق.

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