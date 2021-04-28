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الشهيد الـ(491).. "الأطباء" تنعي استشارى جراحة عامة ومناظير

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمد محمد رضا وردة، استشارى الجراحة العامة والأورام والمناظير زميل الكلية الملكية للجراحين بلندن وزميل الجمعية الدولية لجراحين المناظير بدلهى والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور محمد محمد رضا وردة، الطبيب رقم الــ(491)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

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