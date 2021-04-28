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نجل غادة عبد الرازق يعمل مع شريف سلامة في بيع المخدرات.. أحداث الحلقة الـ17 من "لحم غزال"

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.

وشهدت بداية الحلقة تعامل "علي مأمون" مع نجل "غزال"، حيث يعمل معه في تجارة المخدرات، ولكنه لا يعلم أن "علي" يعلم بمكان والدته.

ويجهز "صبحي" و"قدرية" للتخلص من "علي مأمون"، وذلك عقب وفاة "عرفة" نجل "قدرية.

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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