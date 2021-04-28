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حسام موافي: هذا الأمر يدل على أنك مصاب بالفشل الكلوي الحاد (فيديو)

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الشخص الذي يتبول أقل من 400سم في اليوم فهذا امر خطير للغاية، وينبأ بالإصابة بفشل كلوي حاد، معقبًا: "الكوباية 250سم، يعني كوبايتن إلا شوية".

وتابع "موافي"، خلال تقديمه برنامج "وقل ربي زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الشخص الذي يتبول في اليوم 500سم لا يعاني من فشل كلوي حاد، ولكنه غير طبيعي، لافتَا إلى ان هناك الكثير من الأبحاث عن هذا الأمر.

ولفت أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن خروج 400سم بول من جسم الإنسان يوميًا أمر ضروري، لأن هذا القدر هو المناسب لإخراج السموم من الجسم.

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