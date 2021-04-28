نشاط في حركة الملاحة وتداول البضائع بميناءي الإسكندرية والدخيلة





قال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، إن حركة الملاحة وتداول البضائع بميناءي الإسكندرية والدخيلة شهدت نشاطا ملحوظا خلال ال`24 ساعة الماضية .





وأضاف بريقع - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن إجمالي البضائع المتداولة (صادر ووارد) بميناءي الإسكندرية والدخيلة بلغ 124 ألف طن، بينما بلغ عدد الحاويات المتداولة (صادر ووارد) 1573 حاوية مكافئة.





وأوضح أن إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة بلغ 30 سفينة، بينما بلغ عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ بالميناءين 39 سفينة ما بين سفن بضائع عامة وبترول وحاويات.





وأشارت إلى دخول وخروج 5553 شاحنة عبر بوابات الميناءين ، كما خرج قطاران محملان بالغلال أحدهما يتكون من 23 عربة ويتجه إلى المنيا والآخر يتكون من 25 عربة ويتجه إلى شبرا.





من جهته.. أكد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا والمحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.