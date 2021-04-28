Advertisements

سر كبير عن شريف سلامة.. انتهاء الحلقة الـ17 من "لحم غزال"

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل "لحم غزال"، والمذاع على قناة " mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.

وسأل نجل "عاليا"،"شريف سلامة" عن مكان "عاليا" والدته ولكن لا يريد إخباره بمكانها لعدم انكشاف سره لدى "غزال".

وسرق "صبحي"،دهب "قدرية" مستغل مرضها، كما انتهت الحلقة على وجود "غزال" في بيت "صبحي" وذهاب "سيد" زوجها إلى "صبحي" في نفس الوقت.

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عاليا الفجر

أخبار تهمك

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 21 دقيقة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ ثلث ساعة

عاجل - جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان - مفاجأة لـ "محرز"

منذ أقل من ساعتين

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي قبل مواجهة الجونة

منذ أقل من ساعة

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن أول المغادرين خارج برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

الزمالك مهدد بفقدان نجم الفريق أمام المقاولون العرب في الدوري

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن موقعة تشيلسي المقبلة

منذ ساعة و 24 دقيقة

يؤخذ عن طريق الفم.. كل ما تريد معرفته عن دواء فايزر المضاد لكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

خالد كمال يطلب الزواج من غادة عبد الرازق.. الحلقة الـ9 من "لحم غزال"

اتفاق شقيقات شريف سلامة على أخذ حقهم في الورث.. أحداث الحلقة التاسعة من "لحم غزال"

وفاء عامر تكتشف خيانة زوجها.. أحداث الحلقة الـ12 من "لحم غزال"

عمرو عبد الجليل يتعرض لوعكة صحية..الحلقة الـ13 من "لحم غزال"

نجاة عمرو عبد الجليل من الموت وانكشاف سر غادة عبد الرازق..الحلقة الـ14 من "لحم غزال"

غادة عبد الرازق تكشف لـ شريف سلامة سبب هروب نجلها..الحلقة الـ14 من "لحم غزال"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:31 م

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

08:35 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

09:30 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

05:31 م

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى