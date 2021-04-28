سر كبير عن شريف سلامة.. انتهاء الحلقة الـ17 من "لحم غزال"

انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل "لحم غزال"، والمذاع على قناة " mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.



وسأل نجل "عاليا"،"شريف سلامة" عن مكان "عاليا" والدته ولكن لا يريد إخباره بمكانها لعدم انكشاف سره لدى "غزال".



وسرق "صبحي"،دهب "قدرية" مستغل مرضها، كما انتهت الحلقة على وجود "غزال" في بيت "صبحي" وذهاب "سيد" زوجها إلى "صبحي" في نفس الوقت.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

