الكشف عن أول المغادرين خارج برشلونة في الميركاتو الصيفي





حسم المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، ملف الراحلين عن صفوف البارسا في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد.





أوميتيتي خارج برشلونة في الصيف





كشف تقرير صحفي مساء اليوم الأربعاء آخر تطورات مستقبل المدافع الدولي الفرنسي صامويل أوميتيتي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني مع البارسا.





وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير بشأن مستقبل المدافع الدولي الفرنسي صامويل أوميتيتي مع البارسا: "صامويل اومتيتي خارج برشلونة هذا الصيف".





الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم المدافع الدولي الفرنسي صامويل أوميتيتي بالرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني بناءا على رغبة المدرب الهولندي رونالد كومان.





وارتبط اسم برشلونة الإسباني بالتعاقد مع المدافع الدولي الإسباني إيريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، مجانا في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.



