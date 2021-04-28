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تونس: الوضع الوبائي بالبلاد خطير جدا

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
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أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية أن الوضع الوبائي في البلاد خطير جدا وكل مؤشرات الحالة الوبائية هي في مستوى إنذار مرتفع جدا على غرار عدد الحالات المسجلة يوميا وعدد الحالات التي تم إيواؤها في المستشفيات وأقسام الإنعاش وعدد الوفيات المسجلة يوميا.

وفيما يتعلق بمشروع قانون للطوارئ الصحية والذي يتم إعداده وعرضه بصورة مستعجلة للمصادقة على مجلس نواب الشعب، اعتبرت بن علية  في تصريحات اليوم الأربعاء  أنه قانون هام سيساعد في دعم الإطار القانوني لتطبيق الإجراءات في حالة الطوارئ الصحية خاصة الإجراءات المتعلقة بالحد من التنقلات والتنقل بين المدن وغلق بعض المناطق وكل الإجراءات الوقائية والردعية لمخالفة القرارات المعلن عنها.

كما دعت التونسيين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات التي تم إقرارها والمزيد من الوعي بخطورة الوضع بالنظر للارتفاع الكبير للحالات التي يتم تسجيلها يوميا وعدد الأشخاص الذين تتطلب حالتهم الإيواء بالمستشفيات وتوفير أسرة الإنعاش والوضع العالمي لانتشار الوباء مع تطور انتشار السلالات الجديدة المتحورة.

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