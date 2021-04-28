فرمان جديد من موسيماني في الأهلي قبل مواجهة الجونة

استقر موسيماني المدير الفني للأهلي، على عدم مشاركة عمرو السولية فى مواجهة الجونة المقبلة، المقرر لها بعد غد الجمعة فى المباراة المؤجلة من الجول الـ16 لمسابقة الدورى الممتاز.

وقرر موسيمانى الدفع بأكرم توفيق بجانب المحترف المالى أليو ديانج فى منطقة خط الوسط.

ويسعى الجهاز الفنى لنادى الأهلى لمنح السولية وقتا للراحة لتجنب تعرضه لإصابة عضلية قبل المواجهات الصعبة المنتظرة سواء أمام الزمالك يوم 10 مايو أو لقاء الدور ربع النهائى فى بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلى فوزا مهما على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف، سجل محمد شريف هدفى الأهلى، وأحرز عمر كمال عبد الواحد هدف المصرى.