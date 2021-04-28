تعرف على أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "كوفيد ٢٥"











بدأت الحلقة الأولى الآن من مسلسل "كوفيد 25" ، للنجم يوسف الشريف، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً على قناة الحياة.







ظهر "ياسين" وهي الشخصية التي يجسدها يوسف الشريف، وهو يقوم بعمل لايف على الفيس بوك، لمتابعينه لأنه بعمل "يوتيوبر" ، عندما كان يقوم بعمل لايف يتحدث فيه عن الظاهرة الغريبة التي تجعل الأشخاص في حالة لا وعي .







فجاء شخص من خلفه ونزل في البحر، فشاهده المتابعين وقالوا لياسين عليه فنزل البحر وانقذه، هذا جعل المتابعين يقولون أنه كان يقصد هذه الحركة، أنها تمثيل.









أتت زوجة ياسين "آيتن عامر" له لتعطيه إبنته، لتجلس معه، حتى تذهب لعملها، فرفض فعاتبته، أنه لا يهتم بأبنائه، ويتركها لها طوال العام.



ثم ذهبت لإبنتها وقالت لها إجلسي مع والداك حتى أعود، سيلعب معكي على البحر، فغضب ياسين واخذ إبنتع لتجلس مع صديقته "راندا البحيري" وإبنتها.







ثم ظهر إدوارد وهو عمله بالمستشفى وكان يتحدث مع الأطباء عن الحالة الغريبة المنتشرة، فإقترح طبيب أن ياتوا بالطبيب ياسين ليتناقش معهم في هذه الحالات، فرفض إدوارد وقال أنه لم يستطع من إنقاذ إبنه عندما جاء له الكرونا.





عندما كان إدوارد مع والداته تحدث بسوء عن ياسين بأنه أساء لأبنائه بالفديوهات التي يقوم بعملها، بعدما كان طبيب ناجح.



ويقوم يوسف الشريف في مسلسل "كوفيد 25" بدور "يوتيوبر"، حيث يشارك في العديد من المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.







يُذكر أن مسلسل "كوفيد 25" من بطولة يوسف الشريف، ويشاركه نخبة كبيرة من ألمع النجوم، من بينهم وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، ومن إخراج أحمد نادر جلال.





