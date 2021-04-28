البدري يُعلق على مجموعة مصر في بطولة كأس العرب





أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم على قوة مجموعتنا في كأس العرب والتي تضم الجزائر والفائز من ليبيا والسودان ولبنان وجيبوتي.





وقال أنه كان لديه إحساس كبير بوجود منتخب الجزائر الشقيق والذي يعتز به في مجموعتنا ، موضحا أن المنافسة ستكون كبيرة في هذه المجموعة نظرا لرغبة الجميع علي الظهور بمستويات كبيرة في هذا العرس العربي الكبير .





وأضاف المدير الفني للمنتخب الوطني أنه يتمنى مع لاعبيه وجهازه المعاون تحقيق كل الاهداف المطلوبة وتلبيه طموحات الجماهير وإرضاء تطلعاتها بمشاهدة منتخب مصر والذي نعتز ونفتخر به جميعا في مقدمة الدول والتواجد في المحافل الدولية والمنافسة عليها بما يليق بمكانه مصر علي كافة الأصعدة.





وأكد البدري علي أن المنتخب الوطني يمتلك عناصر خبرة وجديدة وبالوقت والمباريات والاحتكاك المطلوب نستطيع تكوين منتخب قوي يليق بإسم مصر وإعاده البسمه والسعادة لكل الجماهير ،مشيرًا لرغبته الكبيرة هو وجهازه علي بذل كل ما في وسعهم من أجل جماهير الكرة المصرية بإعادة الزمن الجميل للمنتخب.





وأختتم البدري تصريحاته بتوجيه خالص شكره وامتنانه للجميع علي مساندتهم ودعمهم له بعد سيل الرسائل والمكالمات التي تلقاها في هذه المحنه بعد اصابته بكورونا مع أفراد اسرته.



