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نجوى فؤاد مطلوبة على جوجل بعض ظهورها مع الدغيدي

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 09:04 م
نجوى فؤاد
نجوى فؤاد
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تصدرت الفنانة الراقصة نجوى فؤاد اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب ظهورها مع إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة".

نجوى فؤاد مطلوبة

وكشفت الفنانة نجوى فؤاد العديد من المفاجآت خلال ظهورها بالبرنامج المقدم عبر فضائية القاهرة والناس، وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، والتي زادت بحث الجمهور عليها.

نجوى فؤاد ورأيها في رقص الأجانب

وقالت نجوى فؤاد إنها تفضل الراقصات العرب، رداً على زيادة عدد الراقصات الأجانب في مصر بالآونة الأخيرة، مضيفةً: "كان في راقصات عرب عندهم الحس الشرقي، ولكن أجانب مكنش فيه".

نجوى فؤاد معجبة بالرقص المصري

وأشارت نجوى فؤاد  إلى أن الراقصات الأجانب لديهم القدرة على الرقص الجيد، إلا أنها ترى أنهم يفتقدون كاريزما الست المصرية، مؤكدةً إن مصر هي أولى الدول التي قدمت الرقص للعالم.

نجوى فؤاد وحبها لنعيمة عاكف

ولفتت الراقصة نجوى فؤاد إلى أنها كانت تميل إلى رقص الراحلة نعيمة عاكف، عن باقي الراقصات، واصفةً إياها بالفنانة الشاملة التي تؤدي وتغني وترقص بشكل جيد.

نجوى فؤاد وسامية جمال

وعن رأيها في سامية جمال، قالت الفنانة نجوى فؤاد إنها كانت استعراضية، مؤكدة أنها لديها حالة من "الزهق" بسبب الرقص، ومبديةً عدم إعجابها ومشاهدتها للأجانب.

حقيقة هجوم نجوى فؤاد على فيفي عبده

ونفت نجوى فؤاد ما تردد من أنباء عن هجومها على الراقصة فيفي عبده، مؤكدةً إعجابها بها، ومشيرةً إلى أنها راقصة شرقية ومحترمة على المسرح وناجحة وتعتبر راقصة مصر الأولى، ومبديةً حبها لرقصها.
 

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نجوى فؤاد الفنانة نجوى فؤاد الراقصة نجوى فؤاد

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