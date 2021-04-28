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ما حكم قضاء الصوم عن المتوفى؟.. الإفتاء تُجيب

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال: "ما حكم قضاء الصوم عن المتوفى؟"، نقلًا عن فضائية "إكسترا نيوز".

وقالت دار الإفتاء، خلال إجابتها على السؤال، إن أولاد المتوفى مخيرون بين الصيام عنه أو بين إطعام مسكين عن كل يوم أفطره ولم يقضه، ويجوز إخراج القيمة في الطعام.

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