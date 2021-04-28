حزب "المصريين" مهنئًا الأقباط بعيد القيامة: سنظل نسيجا وطنيا واحدا

هنأ المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، جموع المصريين الأقباط، داخل مصر وخارجها، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يعيده الله عليهم بالسعادة والخير.



وأكد "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، أن المصريون جميعًا نسيج واحد لا فرق فيهم بين مصري وآخر، موضحًا أن روابط الأخوة تجمع كل المصريين ولا أحد يستطيع أن يقترب منها، لافتًا إلى أن علاقات المصريين أصبحت نموذجًا حسنًا للتآخي والمحبة ولا يمكن التأثير عليها بأي حال من الأحوال.



وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن المصريون جميعا وقفوا وما زالوا واقفين صفًا واحدًا ضد الإرهاب الأسود ولم يستطع أن يفرق بينهم بفضل اصطفافهم خلف القيادة السياسية الحكيمة؛ موضحًا أن جميع طوائف الشعب المصري العظيم يسود بينهم قيمة المواطنة، والتي ستظل صمام أمان يفرض صلابة ووحدة هذا الشعب العظيم، راجيًا الله أن ينعم على مصر وشعبها بالأمن والرخاء وأن يديم المحبة والسلام والأمن علينا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد على وحدة الشعب المصري وتلاحمه لمواجهة الصعاب والتحديات، واستكمال مسيرة البناء والتنمية والتعمير، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وقيادة وجيشًا وشرطة، وأن يمر ما تشهده البلاد من أزمة، ونعود لنستكمل معا مسيرة التنمية والإصلاح تحت قيادة الرئيس السيسي، وقد تشابكت أيادينا وحدة وقوة في سبيل الارتفاء بمسيرتنا الوطنية نحو المزيد من التقدم والتنمية.